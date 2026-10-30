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Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa del 3,46%

Il Nasdaq-100 termina a 28.384,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa del 3,46%
Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -3,46% e chiude la seduta a 28.384,85 punti.
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