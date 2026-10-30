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Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa del 3,46%
Il Nasdaq-100 termina a 28.384,85 punti
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30 ottobre 2026 - 22.03
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