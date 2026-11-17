CDP e Caisse des Depots: a Roma il primo Strategic Meeting tra i vertici delle due istituzioni

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha ospitato presso la propria sede di Roma il primo CDP-CDC Directors' Strategic Meeting, che ha riunito gli Amministratori Delegati e i vertici di CDP e della francese Caisse des Depots et Consignations (CDC) per un confronto strategico di alto livello sui rispettivi modelli organizzativi, approcci operativi e priorità comuni a livello europeo.



L'evento ha avuto l'obiettivo di approfondire la conoscenza reciproca dei modelli di business e ambiti di attività, condividere esperienze e approcci e individuare potenziali sinergie, attraverso sessioni plenarie e gruppi di lavoro tematici volti a rafforzare il dialogo e la cooperazione tra le due istituzioni.



La giornata è stata inoltre l'occasione per la firma del Memorandum of Understanding (MoU) tra CDP e CDC, che consolida ulteriormente la collaborazione tra le due istituzioni e conferma l'impegno a proseguire il dialogo e a sviluppare iniziative congiunte a sostegno della competitività e dell'autonomia strategica europea.



L'incontro è stato aperto dall'Amministratore Delegato di CDP, Dario Scannapieco, e dall'Amministratore Delegato di CDC, Olivier Sichel, che hanno illustrato il ruolo delle due istituzioni, avviando con i Direttori un confronto sui rispettivi ambiti di intervento e sulle prospettive di una cooperazione sempre più stretta su questioni di interesse comune a livello nazionale ed europeo. Tra i principali temi affrontati figurano il prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2028-2034, le materie prime critiche, la sovranità digitale e la Savings and Investments Union (SIU), settori nei quali le Istituzioni Nazionali di Promozione svolgono un ruolo centrale nel mobilitare risorse private verso investimenti strategici di lungo periodo.



CDP e CDC collaborano in particolare nell'ambito di ELTI (European Long-Term Investors Association), l'associazione che riunisce 34 investitori europei di lungo termine e che dal 2023 è presieduta dall'Amministratore Delegato di CDP Dario Scannapieco, rappresentando per le due istituzioni un'importante sede di confronto per elaborare posizioni condivise e contribuire a delineare il futuro del bilancio europeo.

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