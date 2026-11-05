Italia-Polonia, primo MoU tra Istituzioni di Sviluppo: CDP e BGK rafforzano cooperazione

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti e Poland’s Bank Gospodarstwa Krajowego hanno siglato oggi un Memorandum d’Intesa (MoU), che rafforza la collaborazione tra i due Istituti nazionali di promozione.



L’accordo - spiega la nota - definisce il quadro per una collaborazione di lungo periodo tra le due Istituzioni, con l’obiettivo di sostenere progetti di sviluppo, favorire lo scambio di competenze e promuovere iniziative congiunte in ambiti strategici per l’economia europea.



La collaborazione riguarderà, in particolare, gli investimenti in equity e venture capital, lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi e di garanzia a sostegno delle PMI, l’edilizia sociale, la finanza sostenibile e i settori legati alla sicurezza europea e alla resilienza economica.



CDP e BGK intendono inoltre collaborare nell’ambito di InvestEU e degli altri programmi dell’Unione europea, sviluppare iniziative congiunte di investimento e cooperazione allo sviluppo nei Paesi partner dell’UE e coordinarsi sulle principali iniziative normative europee, anche attraverso programmi di formazione per rafforzare le competenze del personale.



La cerimonia di firma si è tenuta a Varsavia, presso la sede di BGK, alla presenza di Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, Miroslaw Czekaj, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BGK, e Jaroslaw Dabrowski, Membro del Management Board di BGK.



“Le partnership tra istituzioni nazionali di promozione possono contribuire concretamente alla capacità dei Paesi europei di investire e crescere. L’accordo con BGK rafforza la nostra capacità di mobilitare risorse e sviluppare soluzioni congiunte con un impatto di lungo periodo non solo in Europa, ma anche nei Paesi in via di sviluppo in cui entrambi operiamo. Mettendo a fattor comune le nostre competenze e capacità finanziarie, possiamo trasformare priorità condivise in concrete opportunità di investimento per le imprese e i territori. Per CDP, rafforzare la collaborazione con i partner europei è un elemento centrale del nostro ruolo a sostegno di investimenti capaci di generare valore economico e sociale duraturo”, ha dichiarato Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti.



“L’accordo con CDP rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una forte cooperazione tra le istituzioni europee per lo sviluppo. In un momento in cui l’Unione europea si trova ad affrontare sfide legate alla competitività economica, alla transizione energetica, all’innovazione e alla sicurezza, la condivisione delle esperienze e lo sviluppo congiunto di strumenti di finanziamento efficaci assumono un’importanza sempre maggiore. Sono convinto che la collaborazione tra BGK e CDP si tradurrà in iniziative concrete a sostegno della crescita delle imprese, così come nell’Unione europea e nei Paesi partner dell’UE”, ha dichiarato Miroslaw Czekaj, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bank Gospodarstwa Krajowego.



L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di rafforzamento della cooperazione tra gli Istituti nazionali di promozione europei, anche nell’ambito di ELTI (European Long-Term Investors Association), l’associazione presieduta dal 2023 da Dario Scannapieco, che riunisce 34 tra i principali Istituti di promozione e istituzioni finanziarie europee, tra cui CDP e BGK, con l’obiettivo di favorire gli investimenti di lungo periodo e sostenere le priorità strategiche dell’Unione europea.

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