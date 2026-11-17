Forte interesse per AMETEK

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Scende sul mercato il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici , tra i componenti dell' S&P-500 , che, alla chiusura, soffre con un calo del 2,63%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

A livello operativo, AMETEK è da comprare ai prezzi attuali pari a 235,8 USD con stop loss individuato a quota 73,05 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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