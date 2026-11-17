Forte interesse per AMETEK
(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Scende sul mercato il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici, tra i componenti dell'S&P-500, che, alla chiusura, soffre con un calo del 2,63%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
A livello operativo, AMETEK è da comprare ai prezzi attuali pari a 235,8 USD con stop loss individuato a quota 73,05 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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