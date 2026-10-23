Milano 11:10
48.157 -0,47%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 11:10
10.667 -0,54%
Francoforte 11:10
25.178 -0,77%

Londra: calo per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Fresnillo
Sottotono il leader mondiale dell'argento, che passa di mano con un calo dell'1,91%.
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