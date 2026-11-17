(Teleborsa) - Nvidia
avrebbe avvertito i propri clienti che la nuova legge USA sull'accesso remoto
da parte delle aziende cinesi ai suoi chip di intelligenza artificiale potrebbe esporre sia l'azienda che i clienti ad "azioni legali" negli Stati Uniti
.
E' quanto riporta CNBC aggiungendo che il colosso dei semiconduttori è sottoposto a un controllo sempre più rigoroso
da parte dei legislatori statunitensi in merito all’accesso delle aziende cinesi ai suoi chip avanzati, la cui esportazione nel Paese asiatico è vietata dalle normative USA.
Negli ultimi mesi Nvidia avrebbe avvertito gli acquirenti di chip che il Remote Access Security Act (RASA)
conferirebbe al governo statunitense maggiori poteri di controllo
sull'accesso ai servizi cloud, analogamente a quanto avviene per l’hardware fisico, esponendo potenzialmente entrambe le parti a rischi legali.
Nvidia avrebbe inoltre affermato che, per il momento, non venderà i suoi chip a clienti che affittano più del 50%
delle unità di elaborazione grafica, o GPU, a società cinesi.
A inizio mese, secondo quanto riportato dal Financial Times, Nvidia aveva intanto già chiesto alla propria clientela
nei data center di ridurre la loro esposizione alle aziende cinesi e di assicurarsi di vendere almeno il 51%
dei loro servizi a società al di fuori del Paese asiatico
, affermando che "I data center e i cloud basati su chip americani sono le fondamenta di cui i produttori americani di modelli e applicazioni hanno bisogno per competere a livello globale".