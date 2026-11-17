Piazza Affari: scambi negativi per TXT E-solutions

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software , che mostra un decremento del 2,15%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di TXT E-solutions evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso TXT E-solutions rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di TXT E-solutions mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 50,97 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 49,67. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 52,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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