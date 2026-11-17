Segnali d'acquisto per RELX

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Composto ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , tra i componenti del FTSE 100 , in flessione dello 0,10% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 30,66 sterline, con stop loss posto a quota 29,61, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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