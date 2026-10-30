Londra: balza in avanti RELX
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che tratta in utile del 2,61% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di RELX rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di RELX. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, RELX evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,29 sterline. Primo supporto a 25,24. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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