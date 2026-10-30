Milano 16:29
49.578 -0,85%
Nasdaq 16:29
28.555 -2,88%
Dow Jones 16:29
52.026 -0,61%
Londra 16:29
10.732 +0,10%
Francoforte 16:29
25.859 -0,69%

Londra: in bella mostra RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in bella mostra RELX
Effervescente il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,05%.
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