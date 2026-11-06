Male RELX sul mercato azionario di Londra

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,44% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di RELX evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso RELX rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di RELX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 30,24 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 29,07. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 31,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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