USA, nuova stretta sull'accesso da remoto a chip e server AI

La mossa punta a ostacolare ulteriormente l'accesso di Pechino alla tecnologia americana in scia al presunto scandalo di spionaggio cinese che travolto Huang

(Teleborsa) - L'amministrazione Trump intende limitare ulteriormente l'accesso della Cina ai chip per l'intelligenza artificiale prodotti da colossi come Nvidia . Il tutto a distanza di pochi giorni dalle dimissioni di Jensen Huang dalla carica di CEO del colosso tech, a seguito della sua ammissione di una relazione con Alice Huang, ex dirigente della società di Singapore, Megaspeed International, e sospettata dagli Stati Uniti di essere una spia di Pechino.



Il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio USA ha infatti pubblicato ieri una norma "finale provvisoria", redatta su indicazione del Dipartimento del Tesoro e del Consiglio di Sicurezza Nazionale, per affrontare il problema dell'accesso remoto a chip e server di superintelligenza avanzati. La norma - si legge in una nota - è concepita per garantire che le restrizioni esistenti sull'accesso alla tecnologia americana sensibile non possano essere aggirate attraverso accordi di elaborazione remota che coinvolgono data center in paesi terzi.



Gli Stati Uniti "sono leader mondiali nel campo dell'informatica avanzata e delle tecnologie di superintelligenza e si impegnano a promuovere l'adozione globale della tecnologia americana per legittimi scopi commerciali, garantendo al contempo che le tecnologie sensibili non vengano sfruttate in modi che minaccino la sicurezza nazionale".



"I rapidi progressi nel cloud computing e nelle infrastrutture SI hanno reso sempre più possibile l'accesso remoto a capacità di calcolo avanzate americane, anche attraverso data center situati al di fuori dei paesi soggetti a restrizioni all'esportazione da parte degli Stati Uniti. Questo regolamento interforze affronta questo panorama tecnologico in continua evoluzione, allineando ulteriormente le protezioni che regolano l'accesso remoto a capacità di calcolo avanzate con i controlli esistenti sulla spedizione fisica di tecnologie americane sensibili".



Le reazioni degli altri Paesi

In una dichiarazione congiunta, i ministeri del commercio e dello sviluppo digitale di Singapore hanno affermato che il governo sta studiando "attentamente questa nuova misura" e si sta confrontando con le aziende per comprenderne il potenziale impatto.



Il governo brasiliano ha dichiarato separatamente di "monitorare attentamente" gli sviluppi relativi alla norma, aggiungendo tuttavia che non è ancora possibile fornire una valutazione del suo effetto sulle importazioni.

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