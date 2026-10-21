Zelensky vede Witkoff, inviato Usa vola da Putin. Trump in pressing

su Kiev affinchè si convinca a cedere territori

(Teleborsa) - Colloqui "importanti e costruttivi", il processo di pace è "di nuovo in carreggiata", ora bisogna "guardare avanti": Volodymyr Zelensky e i suoi partner europei provano ad attenuare lo scontro aperto con gli Stati Uniti, al termine di un incontro a Oslo con l'inviato americano Steve Witkoff che si preannunciava tutt'altro che amichevole.



Zelensky vede Witkoff





Il primo risultato é che ora la condivisione dell'intelligence Usa necessaria a difendersi dai micidiali attacchi russi "funziona" di nuovo, ha annunciato Zelensky in conferenza stampa.



inviato Usa vola da Putin con nuove proposte



Dando concretezza a colloqui che se da una parte hanno tentato di riportare l'unità in Occidente, dall'altra hanno prodotto "proposte" che nelle prossime ore saranno portate da Witkoff a San Pietroburgo per un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. Colloquio che tenterà di "spianare possibilmente la strada a un incontro tra i leader".



Trump in pressing su Zelensky



Nonostante le dichiarazioni al termine dell'incontro a Oslo portano sollievo dopo giorni di tensione tra i partner occidentali, la mancanza di dettagli sui contenuti delle proposte non aiuta a dissipare i dubbi sul piano occidentale per mettere fine alla guerra: secondo quanto riporta il New York Times, Trump starebbe forzando la mano, cercando di persuadere l'Ucraina ad accettare un accordo di pace che includa concessioni territoriali nel Donbass. Il tycoon sarebbe determinato a "imporre " l'intesa a Zelensky con la motivazine che resistere per mantenere le porzioni occupate delle province orientali del Paese non vale la pena, e che, invece, ci sarebbero soldi da guadagnare anche per l'Ucraina se solo abbandonasse le sue obiezioni.

Condividi

```