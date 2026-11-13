Bankitalia: rischi contenuti in Italia, ma geopolitica, tassi e Borse care minacciano la stabilità globale

Cosa dice il Rapporto sulla stabilità finanziaria

(Teleborsa) - In Italia i rischi per la stabilità finanziaria restano contenuti, ma il contesto internazionale si fa più insidioso. È il messaggio del Rapporto sulla stabilità finanziaria di novembre della Banca d'Italia. Secondo Via Nazionale, "il protrarsi delle tensioni geopolitiche, il considerevole rialzo dei tassi di interesse a lungo termine e le elevate valutazioni finanziarie rappresentano le principali fonti di vulnerabilità per il quadro macrofinanziario globale".



Mercati esposti a correzioni



Il primo fronte di rischio sono i mercati. "Nonostante le recenti correzioni nel settore tecnologico, caratterizzato da una notevole incertezza sulle prospettive di redditività", scrive la Banca d'Italia, "le quotazioni sui mercati finanziari rimangono esposte al rischio di ulteriori ribassi". Il contesto è segnato da "premi per il rischio compressi, soprattutto nei comparti legati all'intelligenza artificiale", e da rendimenti a lungo termine elevati. Via Nazionale avverte che "un ampio aggiustamento delle quotazioni sui mercati statunitensi avrebbe ripercussioni a livello globale".



Negli Stati Uniti, osserva il Rapporto, le valutazioni e gli investimenti legati all'IA poggiano su alte aspettative di crescita di profitti e produttività. Un peggioramento di queste attese, in particolare sulla velocità di adozione dell'IA e sulla capacità delle imprese di far fruttare gli ingenti investimenti, "potrebbe determinare altri ribassi significativi delle attività finanziarie più esposte". I cali potrebbero essere amplificati dalla forte concentrazione dei mercati azionari e dal crescente ricorso al debito. La Banca d'Italia segnala anche che negli Stati Uniti sono aumentate le emissioni obbligazionarie delle imprese impegnate negli investimenti in IA. La loro leva finanziaria, pur contenuta, "potrebbe sottostimare l'indebitamento effettivo", perché non tiene conto degli impegni pluriennali fuori bilancio per l'acquisto di capacità di calcolo.



L'IA come amplificatore degli shock



Al tema dell'intelligenza artificiale il Rapporto dedica un riquadro specifico. L'IA, riconosce Via Nazionale, genererà guadagni di produttività, ma il crescente impiego di sistemi autonomi, di modelli simili e di infrastrutture tecnologiche comuni può aumentare "l'interconnessione tra i comportamenti e soprattutto la velocità con cui le tensioni si propagano". L'uso diffuso di modelli con le stesse caratteristiche, alimentati dagli stessi dati, può spingere gli operatori a decisioni simili, "accrescendo la correlazione dei comportamenti, amplificando le oscillazioni dei prezzi e le tensioni sulla liquidità". A questo si aggiunge il rischio di un uso malevolo dell'IA, che può rendere frodi e attacchi informatici più insidiosi. Per questo, avverte la Banca d'Italia, l'esposizione ai rischi cibernetici e operativi "richiede un rafforzamento dei presidi di sicurezza da parte di tutti gli intermediari".



Italia: vulnerabilità interne contenute



Sul fronte interno il quadro è più rassicurante. "In Italia le vulnerabilità macrofinanziarie di origine interna sono contenute e sostanzialmente invariate dalla scorsa primavera", scrive Via Nazionale. Le condizioni sui mercati finanziari restano "relativamente distese". Lo spread tra BTP e Bund è aumentato, ma rimane sotto la media degli ultimi vent'anni.



Il credito è in moderata espansione e la situazione finanziaria del settore privato resta equilibrata. Il rialzo dei prezzi ha però ridotto il potere d'acquisto delle famiglie, mentre le imprese continuano ad avere poco debito e ampie riserve di liquidità. "Nel complesso i rischi per la stabilità finanziaria sono contenuti", conclude la Banca d'Italia, "ma il perdurare delle tensioni in Medio Oriente potrebbe incidere sulla situazione finanziaria di famiglie e imprese a seguito di ulteriori rincari energetici e di un irrigidimento delle condizioni monetarie e finanziarie".



Intermediari solidi



A fare da argine è la solidità degli intermediari, che "contribuisce ad attenuare i rischi derivanti da un eventuale peggioramento della situazione macrofinanziaria". Il sistema bancario resta caratterizzato da alti livelli di capitale e redditività e da una qualità del credito elevata: a giugno il CET1 ratio era al 15,5% e il ROE al 14,4%. Anche il settore assicurativo presenta un'elevata solvibilità e una redditività in miglioramento, anche se il rialzo dei tassi ha fatto risalire le minusvalenze latenti nei portafogli. Nel risparmio gestito, la raccolta netta è tornata positiva dopo i deflussi seguiti all'avvio del conflitto in Medio Oriente.

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