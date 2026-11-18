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Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,11%
Il Dow Jones archivia la giornata a 50.197,9 punti
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18 novembre 2026 - 22.03
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Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dell'1,11%, termina le contrattazioni a 50.197,9 punti.
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