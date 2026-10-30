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Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,38% alle 19:30

Il Dow Jones si muove a 51.619,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,38% alle 19:30
L'indice del principale listino USA, in perdita dell'1,38% alle 19:30, tratta in ribasso a 51.619,02 punti.
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