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Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,09%
Il Dow Jones archivia la giornata a 51.770,31 punti
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30 ottobre 2026 - 22.03
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Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dell'1,09%, termina le contrattazioni a 51.770,31 punti.
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