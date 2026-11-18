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Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,01% alle 13:00)
Il FTSE MIB tratta sulla parità a 50.849,34 punti
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