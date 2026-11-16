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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,1%)

Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 51.807,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,1%)
Debole il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,10%, dopo aver iniziato a 51.807,36 punti.
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