Borse asiatiche in rialzo grazie all’AI, ma l’inflazione USA riaccende i timori sui tassi

Pioggia di acquisti a Tokyo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la borsa di Tokyo con l'indice giapponese Nikkei 225 che ha chiuso in rialzo dell'1,36%.



I mercati azionari asiatici avanzano sulla scia dei risultati positivi di CoreWeave, che hanno attenuato i timori di una possibile bolla dell’intelligenza artificiale. Il clima positivo si riflette anche sui futures di Wall Street, con quelli sul Nasdaq in rialzo dell’1,4% e quelli sull’S&P 500 dello 0,6%, in vista della riapertura dei mercati statunitensi. Sul fronte obbligazionario, invece, i rendimenti globali salgono dopo il dato sull’inflazione core statunitense, cresciuta dello 0,3% a ottobre, oltre le attese.



Fed più aggressiva, dollaro in rafforzamento

La prospettiva di una Federal Reserve più aggressiva alimenta le aspettative di nuovi rialzi dei tassi, con un possibile incremento di 50 punti base a dicembre. Il dollaro si rafforza, mentre oro e valute più sensibili al rischio subiscono pressioni. In recupero il petrolio, dopo le recenti flessioni.



Riflettori sul comparto tecnologico

Resta alta l’attenzione sul settore tecnologico, tra la solidità dei ricavi di CoreWeave, le prospettive di Nvidia e l’attesa per la quotazione di Anthropic, valutata 1.400 miliardi di dollari.



Positive le altre piazze asiatiche ancora in contrattazione

Sulla stessa linea, avanza con forza Shenzhen, che continua gli scambi al 2,32%.



Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,28%; balza in alto Seul (+2,42%).



Su di giri Mumbai (+1,55%); con analoga direzione, in denaro Sydney (+1,4%).



Andamento piatto per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%. Appiattita la performance dell' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un modesto -0,15%. Sostanziale invarianza per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile -0,14%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,8%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,6%.





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