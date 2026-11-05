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Fope, Banca Akros alza il target a 73 euro e conferma "buy"

Finanza
Fope, Banca Akros alza il target a 73 euro e conferma "buy"
(Teleborsa) - Banca Akros ha migliorato le attese di crescita di lungo periodo su Fope, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, assumendo un tasso di crescita del 2,5% (contro il 2,0% precedente), e ha alzato il target price da 68 a 73 euro, confermando la raccomandazione "buy". Le stime per il 2026 restano invariate "per il momento".

Fope ha comunicato ieri, a mercato chiuso, vendite consolidate di prodotti al 31 ottobre 2026 pari a 102,5 milioni di euro, in crescita del 40% rispetto ai 73,3 milioni del 31 ottobre 2025. Secondo il ceo Diego Nardin il dato "conferma il positivo trend di crescita dei volumi di vendita registrato nel primo semestre".

Il portafoglio di ordini confermati al 31 ottobre, superiore a quello dell'anno scorso, sarà evaso in parte nei primi mesi del 2027, garantendo "un solido portafoglio ordini all'inizio del nuovo anno e una costante progressione delle consegne". La società si attende un risultato finanziario positivo per il 2026.


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