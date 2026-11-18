Francoforte: andamento negativo per AUTO1 Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma digitale per il commercio di auto usate, in flessione del 2,16% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di AUTO1 Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il marketplace di auto usate, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 13,53 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 13,81 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 13,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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