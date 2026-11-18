Gentili (Eurizon): rischi emergenti legati a cambiamento climatico sempre più integrati in strategie società

(Teleborsa) - "L'ampia esperienza maturata da Eurizon nelle attività di Stewardship ed engagement, testimoniata dalla partecipazione a 3.122 assemblee, dall'espressione del voto su 37.797 proposte e da 468 attività di engagement nel primo semestre 2026, ci permette di cogliere da vicino l'evoluzione delle priorità aziendali. Tra queste, osserviamo come i rischi emergenti legati al cambiamento climatico stiano iniziando sempre più ad essere integrati nelle strategie delle società. Dai rischi fisici legati agli eventi meteorologici estremi alle implicazioni della transizione energetica, le aziende sono sempre più chiamate a considerare temi quali la resilienza, l’adattamento e la gestione delle catene di fornitura nelle proprie strategie. Sebbene il livello di integrazione vari significativamente tra settori e imprese, emerge una crescente consapevolezza della rilevanza dei rischi climatici anche sotto il profilo strategico e operativo.” Lo ha detto Ilaria Gentili, ESG Analyst di Eurizon che - nell’ambito della XI edizione del Salone SRI, dedicata al tema “CHANGEMAKER” e al ruolo dei fattori ESG come agenti del cambiamento nelle strategie, nei prodotti e nelle relazioni tra gli attori del sistema finanziario, che si è svolto presso Palazzo Mezzanotte - ha partecipato alla conferenza di apertura della seconda giornata di lavori, intitolata Rischi fondamentali e rischi emergenti: sostenibilità e clima aprono la strada ai nuovi rischi da presidiare.





La stewardship di Eurizon si concretizza attraverso l’esercizio del diritto di voto e il dialogo con le società partecipate, con l’obiettivo di promuovere elevati standard di governance e una crescita sostenibile di lungo periodo, nell’interesse dei clienti e degli investitori. Come illustrato nello Stewardship Report del primo semestre 2026, le attività si concentrano su quattro temi prioritari: cambiamento climatico, biodiversità, diritti umani e governance. L’engagement è complementare all’analisi degli investimenti e all’esercizio del voto: gli esiti del confronto con gli emittenti possono contribuire sia alle decisioni di investimento sia alla definizione delle istruzioni di voto in assemblea.







Sul fronte ambientale, nel primo semestre 2026 Eurizon ha coinvolto 37 società per approfondire l’evoluzione delle strategie Net Zero e gli investimenti in soluzioni per il clima. Ha, inoltre, condotto 14 attività di engagement dedicate alla valutazione dei rischi, degli impatti e delle dipendenze dalla biodiversità, inclusa la gestione responsabile delle risorse idriche. Queste attività affiancano il monitoraggio delle strategie aziendali e il confronto sull’assunzione di impegni concreti da parte degli emittenti.

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