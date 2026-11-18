Londra: calo per Computacenter
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT, che passa di mano con un calo del 2,35%.
Lo scenario su base settimanale di Computacenter rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società britannica di tecnologia e servizi informatici, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 44,36 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 47. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 43,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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