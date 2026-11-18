Londra: performance negativa per Melrose Industries

(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che sta segnando un calo del 2,78%.



L'andamento di Melrose Industries nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 4,825 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 4,577. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 4,464.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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