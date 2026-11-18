Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Reply

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di consulenza informatica , in guadagno del 2,20% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il quadro tecnico di Reply segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 128 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 130,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 126,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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