Qonto ottiene licenza di istituto di credito da autorità di vigilanza francese e BCE

(Teleborsa) - Qonto, società francese di tecnologia finanziaria che fornisce servizi finanziari e contabili a liberi professionisti e PMI, ha ottenuto la licenza di istituto di credito. A meno di dieci anni dal suo lancio, la licenza apre un nuovo capitolo nello sviluppo dell'azienda, consentendole di arricchire progressivamente la propria piattaforma integrata di servizi bancari e gestione finanziaria con una gamma più ampia di soluzioni di finanziamento e risparmio.



Qonto ha ottenuto la propria licenza di Istituto di Pagamento nel 2018 e dal 2019 opera attraverso un sistema core banking proprietario. Da allora, ha progressivamente ampliato la propria offerta, andando oltre i servizi bancari per le imprese e includendo strumenti di gestione finanziaria, come fatturazione, contabilità e gestione delle spese, oltre a soluzioni di finanziamento come Pay Later. La licenza di istituto di credito amplia ora in modo significativo il perimetro delle attività che Qonto è autorizzata a svolgere e rappresenta una nuova fase nel suo percorso regolamentare. Il riconoscimento fa seguito alla richiesta presentata nel 2025.



"Fin dal primo giorno abbiamo costruito Qonto da imprenditori, peri imprenditori, partendo da una convinzione semplice, cioè che chi contribuisce a costruire l'economia europea merita un partner finanziario che condivida la stessa ambizione - ha dichiarato Alexandre Prot, co-fondatore e CEO di Qonto - Il divario di 400 miliardi di euro nel finanziamento delle PMI europee mostra quante imprese non abbiano ancora accesso al sostegno finanziario di cui hanno bisogno. Questa licenza rafforza la nostra capacità di supportare le imprese in ogni aspetto della loro gestione finanziaria, dall'operatività quotidiana al finanziamento della crescita".



La licenza fa rientrare Qonto nel quadro prudenziale europeo applicabile alle banche, sotto la supervisione dell'ACPR nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico della BCE. Ciò comporta requisiti più stringenti in materia di capitale, liquidità, gestione del rischio e governance, volti a rafforzare la resilienza della banca e a tutelarne i clienti. Una volta che la licenza sarà operativa, i depositi idonei detenuti presso Qonto saranno, inoltre, coperti dal sistema francese di garanzia dei depositi (FGDR), fino a 100.000 euro per depositante, come avviene per ogni banca francese.



I clienti mantengono il loro conto, i servizi e il piano esistenti. In Italia, i dettagli del conto, incluso l'IBAN, cambiano come parte della transizione. I clienti verranno informati direttamente, con 30 giorni di preavviso prima della migrazione.

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