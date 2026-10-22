Milano 12:19
48.771 -1,76%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 12:19
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Francoforte 12:17
25.379 -1,04%

Parigi: andamento negativo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per STMicroelectronics
Si muove verso il basso il microchip-maker italo-francese, con una flessione del 3,49%.
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