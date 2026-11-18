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/ USA, Vendita case in corso (MoM) in ottobre
USA, Vendita case in corso (MoM) in ottobre
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18 novembre 2026 - 17.05
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Vendita case in corso in ottobre su base mensile (MoM) -4,7%
, in aumento rispetto al precedente -7,2% (la previsione era -2%).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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