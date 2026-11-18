Milano
16:14
50.483
-0,71%
Nasdaq
16:14
27.130
+0,47%
Dow Jones
16:14
50.332
-0,84%
Londra
16:14
10.584
-0,99%
Francoforte
16:14
25.865
-0,69%
Mercoledì 18 Novembre 2026, ore 16.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ USA, Permessi edilizi (MoM) in ottobre
USA, Permessi edilizi (MoM) in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
18 novembre 2026 - 14.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
USA,
Permessi edilizi in ottobre su base mensile (MoM) -7,4%
, in calo rispetto al precedente -0,4%.
Condividi
Leggi anche
USA, Permessi edilizi (MoM) in settembre
USA, Permessi edilizi in ottobre
Permessi edilizi USA in settembre
USA, apertura cantieri ottobre +9,9% su mese, permessi edilizi -7,4%
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 20 ottobre 2026
Appuntamenti macroeconomici del 18 novembre 2026
Apertura cantieri USA (MoM) in ottobre
USA, Prezzi export (MoM) in ottobre
USA, Produzione industriale (MoM) in ottobre
USA, Prezzi produzione (MoM) in ottobre
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto