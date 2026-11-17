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USA, Produzione industriale (MoM) in ottobre
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17 novembre 2026 - 15.25
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Produzione industriale in ottobre su base mensile (MoM) -0,4%
, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,1%).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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