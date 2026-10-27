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USA, Vendita case nuove (MoM) in settembre

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USA, Vendita case nuove (MoM) in settembre
USA, Vendita case nuove in settembre su base mensile (MoM) -0,6%, in calo rispetto al precedente +5,1%.
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