Milano 17:35
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Nasdaq 19:02
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Dow Jones 19:02
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Londra 17:35
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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in agosto

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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in agosto
USA, Indice FHFA prezzi case in agosto su base mensile (MoM) +0,3%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,2%).
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