(Teleborsa) - Andamento contrastato a Wall Street
guidato dal modesto rialzo del settore tecnologico.
Il sentiment beneficia dei segnali positivi giunti ieri sera da Nvidia
(+0,8%) con un fatturato del terzo trimestre e previsioni
per il quarto trimestre superiori alle aspettative degli analisti, nel primo report post Huang. Cresce allo tempo l'attesa per il debutto di Anthropic in agenda per domani.
Secondo rumours, intanto, l'azienda, nota per l'assistente Claude, starebbe informando i potenziali investitori
che prevede di fissare il prezzo delle azioni nella fascia alta o superiore
al range IPO tra 70 e 78 dollari mentre la domanda è in forte aumento e pari a circa sette volte l'offerta.
Parallelamente resta l'attenzione sulla politica monetaria
in vista dei verbali FOMC in uscita stasera
. Secondo intanto il funzionario Fed, Christopher Waller
, nel breve termine, sarebbe probabilmente necessario alzare i tassi di 50 punti base
nella riunione dell'8-9 dicembre: "Potrebbe essere necessario, per così dire, scioccare le persone".
Gli indici
Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones
che sta lasciando sul parterre lo 0,36%: l'indice americano
prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 7.346 punti.
In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,28%); sulla parità l'S&P 100
(+0,15%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni di consumo secondari
(+0,80%) e telecomunicazioni
(+0,63%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti energia
(-1,63%) e materiali
(-1,53%).
I dati macro
In attesa delle scorte di petrolio
in uscita alle 16.30, sono arrivati dati contrastanti a ottobre dal mercato edilizio americano con i nuovi cantieri
avviati in aumento del 9,9% e permessi edilizi in contrazione del 7,4%.
Inoltre, nella settimana al 13 novembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario
registrano una flessione del 2,3%, dopo il +6,2% registrato la settimana precedente.