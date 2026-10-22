Somec, TP ICAP Midcap alza target price con fase di "grande slancio e crescente visibilità"

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il target price
(a 30 euro
per azione dai precedenti 26 euro) e confermato la raccomandazione
(Buy
, upside potenziale del 21%) sul titolo Somec, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile.
Gli analisti evidenziano che la società sta vivendo "una fase di grande slancio e una crescente visibilità
". Ieri ha annunciato
nuove commesse nel settore navale per 119 milioni di euro, che si aggiungono a un portafoglio ordini già superiore a 1 miliardo di euro al termine dei primi nove mesi dell'anno. Prevedono ora che tale valore raggiungerà circa 1,1 miliardi di euro entro la fine del 2026.
Oltre al comparto navale, "Fabbrica Europe" apre le porte al mercato europeo delle facciate per l'edilizia civile
. Somec punta a replicare in Europa il modello già sviluppato da Fabbrica LLC negli Stati Uniti. Il progetto prenderà il via da Londra e rappresenta un secondo motore di crescita, non correlato al settore navale; TP ICAP Midcap ritiene che ciò consentirà alla divisione "Horizons" di tornare a registrare una crescita interessante nei prossimi anni, tanto più che il gruppo non ha ancora raggiunto la piena capacità produttiva.
"A nostro avviso, l'aumento del portafoglio ordini, l'ingresso in nuovi mercati e le potenziali operazioni di M&A rendono questo un momento particolarmente favorevole per riconsiderare il titolo - si legge nella ricerca - Alla luce dell'espansione di Fabbrica in Europa, abbiamo rivisto al rialzo le nostre stime di crescita a lungo termine, inclusi i margini
, che ora prevediamo si manterranno stabilmente in doppia cifra".