Bankitalia, Nicoletti Altimari su shock energia: "potremmo non aver visto la fine della storia"

(Teleborsa) - Il trasferimento dello shock energetico ai prezzi diversi da quelli dell'energia è stato finora limitato, soprattutto per la debolezza della domanda, ma la partita non è chiusa. È quanto ha affermato Sergio Nicoletti Altimari, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, aprendo a Roma la conferenza Banca d'Italia-SUERF su inflazione, aspettative di inflazione e politica monetaria.



Nicoletti Altimari ha ricordato che la conferenza si svolge in un momento in cui "il conflitto in Medio Oriente continua a perturbare le forniture energetiche globali, l'inflazione è in aumento e le tensioni geopolitiche e il cambiamento tecnologico stanno ridisegnando l'economia globale". In questo quadro ha indicato tre questioni chiave per la politica monetaria: come famiglie e imprese reagiscono allo shock inflazionistico, perché gli effetti indiretti dello shock energetico siano rimasti finora contenuti e quanto si siano irrigidite le condizioni finanziarie.



Rispetto al 2021-22, ha osservato, "vediamo differenze significative nella propagazione dello shock energetico". Secondo i dati più recenti, i beni legati all'energia hanno finora spiegato la maggior parte dell'aumento dell'inflazione al consumo nell'area euro. Inoltre "la trasmissione ad altri beni e servizi è stata limitata e non abbiamo osservato alcun aumento della frequenza delle variazioni di prezzo da parte delle imprese".



Tra i fattori che attenuano lo shock, Nicoletti Altimari ha citato il peso crescente delle rinnovabili, che nel 2025 hanno rappresentato metà della produzione elettrica dell'UE. Tuttavia "il fattore chiave è probabilmente una domanda aggregata più debole". A differenza del 2021-22, "questa volta non c'è un analogo impulso alla domanda": l'economia dell'area euro cresce a un ritmo moderato, il sostegno fiscale è stato molto più contenuto e i consumi sono frenati da elevata incertezza e bassa fiducia. Sul fronte del lavoro, "non ci sono finora segnali di una risposta dei salari alle pressioni inflazionistiche".



Il Vice Direttore Generale ha però avvertito che "potremmo non aver visto ancora la fine della storia". I prezzi alla produzione dei beni intermedi nell'area euro sono più alti del 7,1% rispetto a un anno fa. Poiché le pressioni sui costi impiegano tempo a trasmettersi lungo la catena produttiva, "sono da attendersi alcuni effetti indiretti sui prezzi al consumo", già incorporati nelle proiezioni delle principali istituzioni, compresa la BCE. Resta comunque "una sostanziale incertezza sull'entità di questi effetti".



Sulle condizioni finanziarie, Nicoletti Altimari ha ricordato che le principali banche centrali hanno alzato i tassi, "a partire dalla BCE lo scorso giugno", e che i mercati hanno anticipato ulteriori rialzi. Ha però aggiunto che "la politica monetaria non è l'unica forza in gioco". Negli ultimi mesi i tassi a lungo termine sono saliti in modo marcato, "più di quanto possa essere spiegato dalle sole aspettative di tassi a breve più elevati, in particolare negli Stati Uniti". Nell'area euro l'aumento del premio a termine riflette in parte effetti di contagio dagli USA, ma contano anche fattori interni: in particolare, "rinnovate tensioni sui mercati dei titoli sovrani in alcuni paesi dell'area euro stanno aggiungendo pressione sui rendimenti". Questi sviluppi, ha sottolineato, "stanno irrigidendo le condizioni finanziarie oltre gli effetti della sola politica monetaria".



Infine, Nicoletti Altimari ha indicato una "preoccupazione più profonda": la possibilità che un'improvvisa perdita di fiducia degli investitori nelle prospettive dell'intelligenza artificiale inneschi "una correzione disordinata, con ripercussioni sull'intero sistema finanziario". Le valutazioni legate all'IA sono già scese nelle ultime settimane. Secondo il Vice Direttore Generale, "la concentrazione delle esposizioni e gli schemi di finanziamento circolare nell'industria dell'IA sono chiare fonti di vulnerabilità". In caso di repricing disordinato, interconnessione e leva elevata in parti del sistema finanziario potrebbero amplificare lo shock, fino a colpire l'economia reale.

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