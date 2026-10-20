Banca d'Italia, online il nuovo Portale delle statistiche: tutte le novità

Il nuovo Portale garantisce una maggiore accessibilità e navigabilità anche ai "non esperti" ed ai non vedenti, l'uso di dati prodotti da altre Istituzioni e utili raffronti internazionali

(Teleborsa) - E' online da questa mattina il nuovo Portale delle statistiche della Banca d'Italia, completamente rinnovato e ricco di novità, come la possibilità offerta agli utenti "non esperti" di navigare in forma semplificata, ma anche la garanzia per gli "addetti ai lavori" di approfondire la tematica desiderata fin che si vuole. Fra le più importanti innovazioni anche la navigazione facilitata per chi ha una disabilità visiva o per chi utilizza tecnologie assistive, con l’obiettivo di rimuovere le barriere che possono limitare l’accesso all’informazione statistica.



Il lancio del nuovo portale è stato calendarizzato per oggi, martedì 20 ottobre, in occasione della Giornata europea della statistica. Il Portale si affianca alla Base Dati Statistica (BDS), che resta il riferimento principale per accedere all’intero patrimonio statistico della Banca d’Italia e la cui produzione statistica rimane invariata.



La rivisitazione delle pagine web, ma anche di grafici e tabelle, ha reso le statistiche economiche e finanziarie della Banca d'Italia accessibile a tutti, ampliando la platea degli utilizzatori a cittadini, giornalisti, studenti e ricercatori. "Da sempre, la Banca d’Italia dedica grande attenzione e risorse alla diffusione di statistiche affidabili, tempestive e accessibili. Il nuovo Portale nasce per mettere a disposizione di un pubblico sempre più ampio il grande patrimonio di dati economici e finanziari raccolti ed elaborati dalla Banca d’Italia", ha esordito il Vice direttore Generale Sergio Nicoletti Altimari, in occasione della presentazione alla stampa del nuovo Portale.



"Abbiamo lavorato per rendere questo patrimonio di informazioni statistiche più accessibile e facilmente utilizzabile da un pubblico sempre più ampio, - ha spiegato - incluso chi non ha competenze economiche e statistiche e le persone con disabilità visiva e per chi utilizza tecnologie assistive. Al tempo stesso, il ricorso alle moderne tecnologie di visualizzazione dei dati, con grafici e tabelle interattive, consente agli utenti più esperti un utilizzo più efficiente delle informazioni.



Fra le caratteristiche del portale c'è la moltiplicazione delle fonti informative e il ricorso all’intelligenza artificiale generativa, che rendono i dati sempre più affidabili e chiari, accompagnati da spiegazioni utili a chi non possiede competenze economiche o statistiche. Fra i pregi del Portale va segnalata la consultazione semplificata ed intuitiva, per argomenti e sempre più analitica, via via che si approfondisce un determinato argomento. Accedendo al portale statistico dalla home si accede ad un menu organizzato per tematiche che offre diversi livelli di fruizione: da un entry level per i non esperti fatto di indicatori sintetici si può approfondire l'argomento finché si vuole, con paragoni di carattere internazionale e l'uso di fondi esterne, con chiara indicazione della fonte da cui vengono tratti i dati.



"Con questo Portale, trovare le informazioni diventa più semplice e immediato. - ha sottolineato Nicoletti Altimari - Per consultare le statistiche non sarà più necessario conoscere le fonti o sapere come sono organizzate le banche dati. Basterà partire dall’argomento di interesse, ad esempio il credito, i risparmi delle famiglie o l’andamento dell’economia. Per ogni tema, la Banca d’Italia ha selezionato gli indicatori più significativi e predisposto spiegazioni chiare e intuitive".



Fra le novità più interessanti anche le tabelle ed i grafici interattivi - personalizzabili e scaricabili - che consentono agli utenti più esperti di esplorare le statistiche, applicare filtri, fare lo zoom e consultare le serie storiche, ma anche effettuare confronti internazionali e approfondire specifici aspetti di un fenomeno.



Il Portale consente infine di accedere alla sezione dedicata ai microdati del Research Data Center.

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