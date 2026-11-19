Dea completa il 100% dei lavori Pnrr: quattro progetti per oltre 10,2 milioni di contributi

(Teleborsa) - Dea , concessionaria della distribuzione elettrica in Abruzzo, Marche, Liguria e Lombardia e gestore della pubblica illuminazione, quotata su Euronext Growth Milan, ha completato i lavori del Pnrr. Con la controllata Aspm Soresina Servizi aveva ottenuto quattro progetti finanziati nella Missione 2 per rafforzare le reti elettriche, a Osimo, Ortona e San Vito Chietino, Magliano di Tenna e Soresina. Gli interventi sono stati conclusi "nei tempi previsti", entro il 30 giugno 2026, con tutti gli obiettivi raggiunti. I contributi superano 10,2 milioni di euro: circa 4,9 per i tre progetti di Dea e circa 5,3 per quello di Aspm Soresina.



Gli investimenti riducono la vulnerabilità della rete a neve, ghiaccio e alluvioni. A Osimo, con circa 1,4 milioni, protezione degli elettrodotti aerei dai manicotti di neve; a Ortona e San Vito Chietino, dove Dea è subentrata dopo l'acquisizione del ramo elettrico di Odoardo Zecca, circa 2,3 milioni per aumentare la resistenza a neve e ghiaccio; a Magliano di Tenna circa 1,2 milioni contro le possibili alluvioni del Tenna. Gli interventi hanno riguardato oltre 71 chilometri di rete. A Soresina, con oltre 5,3 milioni, sostituzione di circa 15 chilometri di linee aeree, nuovo punto di interconnessione con la rete di e-distribuzione, nuovo telecontrollo e ammodernamento di 30 cabine secondarie.



"Il completamento nei tempi previsti di tutti i progetti Pnrr rappresenta per Dea un traguardo importante che testimonia la capacità del gruppo di tradurre i fondi europei in opere concrete per il territorio", ha dichiarato l'amministratore delegato Antonio Osimani. "Oltre 10 milioni investiti significano reti più moderne, sicure e in grado di resistere agli eventi climatici estremi. Non si tratta solo di ammodernare i cavi e le cabine, ma di assicurare una continuità energetica essenziale per lo sviluppo economico e sociale dei territori in cui siamo attivi."

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