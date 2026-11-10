CCNI, ANIEF al tavolo di confronto 10 Milioni per Dsga e personale di segreteria per GPS e PNRR

"Si è appena concluso il tavolo di confronto con l'Amministrazione
per la definizione dei criteri di contrattazione degli ulteriori 5 milioni di euro da destinare sul CCNI MOF 2026/2027,
finalizzati a valorizzare l'impegno aggiuntivo del personale di segreteria, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle graduatorie GPS e il supporto ai progetti PNRR
". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, Capo Dipartimento Anief - Condir.
"Come organizzazione sindacale, abbiamo evidenziato la necessità di conoscere con precisione l'entità delle risorse definitive
, considerato che nel Decreto Scuola è presente un emendamento che potrebbe portare lo stanziamento a 10 milioni di euro
e la cui conversione è prevista entro il prossimo 29 novembre.
Abbiamo inoltre chiesto chiarimenti all'Amministrazione in merito ai rilievi mossi dall'UCB sul CCNI MOF,
in particolare sulle parti relative alle premesse, e sui tempi di riconvocazione per il contratto relativo all'economia MOF, bocciato dagli organi di controllo. Ad oggi, infatti, non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione scritta sui rilievi formulati.
Infine, come organizzazione sindacale, abbiamo ribadito la necessità di prevedere espressamente che alle risorse destinate alla valorizzazione del personale ATA,
per l'impegno aggiuntivo legato ai progetti PNRR e alle GPS, possa accedere anche il personale inquadrato nel profilo di funzionario EQ con incarico da DSGA
", conclude Sorrentino.(Foto: Alberico Sorrentino)
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