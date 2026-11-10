CCNI, ANIEF al tavolo di confronto 10 Milioni per Dsga e personale di segreteria per GPS e PNRR

"Si è appena concluso ilper la definizione dei criteri difinalizzati a valorizzare l'impegno aggiuntivo del personale di segreteria, in particolare per quanto riguarda la". Lo ha dichiarato"Come organizzazione sindacale, abbiamo evidenziato, considerato chee la cui conversione è prevista entro il prossimo 29 novembre.Abbiamo inoltre chiesto chiarimentiin particolare sulle parti relative alle premesse, e sui tempi di riconvocazione per il contratto relativo all'economia MOF, bocciato dagli organi di controllo. Ad oggi, infatti,Infine, come organizzazione sindacale,per l'impegno aggiuntivo legato ai progetti PNRR e alle GPS,", conclude Sorrentino.