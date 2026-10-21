DEA avvia le negoziazioni per acquisire ramo d'azienda di e-distribuzione a Sanremo

(Teleborsa) - DEA , società concessionaria del servizio distribuzione di energia elettrica in vari comuni delle regioni Abruzzo, Marche, Liguria e Lombardia nonché gestore della pubblica illuminazione, comunica l’avvio dei tavoli tecnici finalizzati alla negoziazione di un contratto per

l’acquisizione del ramo d’azienda di e-distribuzione (Gruppo ENEL ) nel Comune di Sanremo nell’ambito del processo di razionalizzazione delle imprese concessionarie del servizio di distribuzione dell’energia elettrica previsto dal Decreto Bersani.



Il ramo d’azienda oggetto dell’acquisizione comprende circa 20.000 PoD, corrispondenti, in caso di perfezionamento dell’operazione, ad un incremento dell’attuale perimetro di attività di DEA nell’ordine del 20 per cento.



L’operazione, spiega una nota, si inserisce, come detto, nell’ambito del processo di razionalizzazione del servizio di distribuzione elettrica e di superamento della compresenza di più distributori nel medesimo ambito comunale, e consente, altresì, di consolidare ulteriormente il percorso di crescita per linee esterne già avviato da DEA e favorito dalla quotazione in Borsa.



Antonio Osimani, Amministratore Delegato di DEA S.p.a. ha così commentato: "L’avvio di questa potenziale operazione rappresenta un passo strategico nell’ampliamento del perimetro operativo di DEA, volto a rafforzare la nostra presenza in Liguria e consolidare il nostro posizionamento tra i distributori di energia elettrica leader in Italia".



L’avvio dei tavoli tecnici costituisce l’inizio della fase negoziale, nel cui ambito saranno approfonditi gli aspetti contrattuali, economici, tecnici e operativi connessi al trasferimento del ramo d’azienda, nonché le ulteriori attività necessarie al perfezionamento dell’operazione.



Il closing è previsto entro il mese di dicembre 2027 subordinatamente alla conclusione positiva delle negoziazioni, alla sottoscrizione degli accordi definitivi ed al completamento degli adempimenti e delle autorizzazioni necessarie.



DEA "si impegna a comunicare al mercato eventuali variazioni circa la tempistica indicata".

Condividi

```