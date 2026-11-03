bioMérieux corre a Parigi, vendite +2,7% a livello organico nei nove mesi

(Teleborsa) - Il titolo bioMérieux corre alla Borsa di Parigi con un rialzo di circa il 4% dopo che il gruppo ha registrato nei primi nove mesi 2026 vendite aumentate su base organica del 2,7% a 3,01 miliardi di euro.



Nel solo terzo trimestre, il fatturato ha raggiunto i 1,04 miliardi di euro, registrando uno sviluppo organico dell'8%, trainato da un aumento del 13% delle vendite derivanti dai fattori di crescita del piano strategico GO•28. La piattaforma SPOTFIRE ha continuato a espandersi, con oltre 900 nuove installazioni nel corso del trimestre.



L'amministratore delegato Pierre Boulud ha dichiarato: "Il Gruppo ha registrato una solida performance nel terzo trimestre del 2026, a testimonianza del contributo dei quattro fattori di crescita GO•28".



Il quadro tecnico

Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del produttore di test diagnostici in vitro rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Il quadro tecnico di breve periodo di bioMérieux mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 95,57 euro. Rischio di discesa fino a 92,67 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 98,47.

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