(Teleborsa) - Seduta pesante a Piazza Affari
per Gens Aurea
, che a Piazza Affari arriva a perdere il 15% il giorno dopo la pubblicazione dei dati sui primi nove mesi del 2026
. I volumi sono molto sostenuti: a metà seduta il controvalore scambiato ha già raggiunto circa 2,5 milioni di euro.
A pesare sono il rallentamento della crescita nel terzo trimestre e l'avvertimento sull'EBITDA 2026, che potrebbe risultare in lieve contrazione rispetto alla guidance a causa del calo del prezzo dell'oro
. La guidance era basata su un prezzo medio di 4.600 dollari l'oncia. Oggi il prezzo medio si aggira intorno ai 4.400 dollari, con quotazioni tra 3.900 e 4.100 dollari negli ultimi tre mesi. La società conferma invece l'obiettivo di utile netto adjusted di circa 130 milioni di euro e un payout superiore al 60%.
Nei nove mesi i ricavi del gruppo, attivo nella compravendita di oro e preziosi con i marchi OroCash, OroCaja, OuroCaixa e SuperEfectivo, sono saliti del 97% a 1.093,7 milioni di euro. Nel solo terzo trimestre la crescita è stata del 38%, a 268,9 milioni, in netto rallentamento rispetto al primo semestre. La società attribuisce la frenata dei volumi soprattutto alle temperature molto elevate
nelle ore centrali della giornata, che hanno ridotto l'afflusso nei negozi. In questo contesto il gruppo ha comunque migliorato i margini.
A fine settembre la rete contava 581 punti vendita, con 21 nuove aperture di proprietà nel trimestre. Per raggiungere l'obiettivo di 590 negozi a fine anno mancano 9 aperture. Per il 2027 sono previste 85 nuove aperture, con 16 contratti di locazione già firmati. Il CdA ha deliberato un acconto sul dividendo 2026 di 0,23 euro per azione, in pagamento dal 2 dicembre.
Gli analisti restano complessivamente positivi. Alantra
(Buy, target 17 euro confermato) parla di una sorpresa positiva sull'acconto, che vale complessivamente 23,2 milioni, e di un'accelerazione delle aperture
: quelle del terzo trimestre superano del 68% la media trimestrale del primo semestre. Dalla conference call la banca d'affari segnala diversi elementi incoraggianti: margini lordi in miglioramento; ulteriori guadagni di quote di mercato; vendite correnti in linea con il trend del terzo trimestre; possibile beneficio sul circolante dalle trattative con le raffinerie sulle spedizioni di dicembre. La stima di EBITDA adjusted 2026 di Alantra, pari a 195 milioni, era già circa il 2% sotto la soglia di 200 milioni, per cui le previsioni restano invariate. A 4,5 volte l'EV/EBITDA e 7,2 volte il P/E 2027, gli analisti vedono un potenziale di rialzo interessante.
Più cauta Kepler Cheuvreux
, che taglia la stima di EBITDA adjusted 2026 per riflettere un prezzo dell'oro più basso. Alza invece le stime 2027 per incorporare l'accelerazione delle aperture e riduce il target price del 6,25% a 16 euro
.Jefferies
osserva che finora il titolo aveva continuato a salire nonostante il calo dell'oro. Secondo la banca d'affari, è il segno che gli investitori guardano sempre più all'esecuzione operativa e non solo all'esposizione al metallo
.
Poco dopo le 14, Gens Aurea si posiziona a 9,52 euro, con una discesa del 13,92%
. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 8,813 e successiva a 8,107. Resistenza a 12,63.