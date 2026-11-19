Londra: vendite diffuse su Investec

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo anglo-sudafricano di banca specialistica e gestione patrimoniale , che passa di mano in perdita del 7,17%.



L'andamento di Investec nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico della banca privata e d'investimento internazionale mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,339 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,951. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,112.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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