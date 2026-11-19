Monza e Brianza: nel 2025 AEB e A2A hanno generato oltre 150 milioni euro per il territorio

investiti 28,3 milioni per la transizione ecologica

(Teleborsa) - Prosegue il rafforzamento della partnership industriale tra AEB e A2A, che nel 2025 ha generato per la Brianza un valore economico complessivo di oltre 150 milioni di euro, realizzato 28,3 milioni di investimenti in infrastrutture e servizi ed evitato l'emissione di oltre 120 mila tonnellate di CO2 tramite la raccolta differenziata. Sono i numeri del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Monza e Brianza, giunto alla sua quarta edizione, presentato oggi a Lissone dal Presidente e dall'Amministratore Delegato di AEB (Gruppo A2A), Mauro Ballabio e Annamaria Arcudi.



Il documento rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo nel 2025 e i piani di attività previsti per i prossimi anni.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco di Lissone, Laura Borella e Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e Brianza e ha visto gli interventi di Alberto Rossi, Sindaco di Seregno, Mario Matteo Parravicini, Presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda e Oscar Pasquali, AD di Generation Italy.



“Il Bilancio conferma la solidità della partnership industriale tra AEB e A2A e la capacità di generare benefici concreti per il territorio – ha dichiarato Mauro Ballabio, Presidente di AEB –. Nel 2025 il Gruppo ha distribuito in Brianza oltre 9 milioni di euro di dividendi, la quota maggiore dei quali a beneficio dei Comuni soci, contribuendo al rafforzamento dei bilanci delle amministrazioni, quindi dei servizi ai cittadini. L’appartenenza a un grande Gruppo ci permette di fare leva su competenze, infrastrutture e risorse che rafforzano il posizionamento industriale di AEB, un valore che si riflette nei 151 milioni di euro che l’anno scorso abbiamo generato in Brianza”.



“Nel 2025 abbiamo investito oltre 28 milioni di euro, destinando risorse al potenziamento delle reti, all'innovazione dei servizi e all'economia circolare – ha dichiarato Annamaria Arcudi, Amministratore Delegato di AEB –. Con la fine del PNRR, la capacità di investimento delle utility assume un'importanza ancora maggiore per sostenere lo sviluppo dei territori e la modernizzazione delle infrastrutture, come evidenziato anche dallo studio realizzato da TEHA Group in collaborazione con A2A. Il Piano Industriale al 2035 punta a rafforzare la presenza di AEB nei settori strategici della transizione ecologica e dell'elettrificazione dei consumi. La partnership industriale con A2A è un elemento fondamentale di questa strategia”.



A confermare questo impegno sono gli investimenti di AEB e A2A in Brianza: nel 2025 hanno raggiunto complessivamente 28,3 milioni di euro (+3% rispetto al 2024), destinati allo sviluppo delle reti, all’innovazione dei servizi e all’economia circolare.

Nel 2025 il valore economico generato sul territorio ha raggiunto 151 milioni di euro, distribuiti sotto forma di dividendi, stipendi, imposte, canoni e concessioni locali, sponsorizzazioni, liberalità, contributi a fondazioni e associazioni e ordini ai fornitori. Lo scorso anno i dividendi distribuiti sul territorio sono stati oltre i 9 milioni di euro: 7,5 milioni riconosciuti da AEB ai Comuni soci e 1,6 milioni agli azionisti di A2A. Solido anche il rapporto con il tessuto imprenditoriale locale, con ordini ai fornitori che hanno superato i 62 milioni di euro, di cui oltre 46 milioni destinati a micro e piccole imprese.



Nel settore ambientale, il Gruppo si è confermato un modello di eccellenza. Nella Provincia di Monza, dove la Società gestisce 25 Comuni, Gelsia Ambiente ha raccolto oltre 194 mila tonnellate di rifiuti, inviandone a recupero il 100% e chiudendo così il cerchio dell'economia circolare: gli scarti sono destinati a recupero di materia (80,4%) o di energia (19,6%). Nulla viene inviato in discarica. La

raccolta differenziata ha permesso di evitare circa 120 mila tonnellate di CO2.

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