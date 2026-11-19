Sicilia, A2A presenta quinto bilancio sostenibilità territoriale: circa 44 milioni euro valore complessivo generato per territorio

e 23 milioni di investimenti dedicati alle infrastrutture

(Teleborsa) - Presentata oggi da Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione, Sostenibilità e Affari Regionali del Gruppo A2A , la quinta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia, che rendiconta i risultati ambientali, economici e sociali raggiunti nel 2025 dal Gruppo guidato dall’Amministrato Delegato Renato Mazzoncini e illustra i progetti di sviluppo per i prossimi anni.



Alla presentazione è seguito un confronto sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio e sulle sfide sociali connesse, al quale hanno partecipato Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Maria Elena Oddo, Presidente della Federazione Giovani Imprenditori di Sicindustria e Giuseppe Di Martino, Amministratore Unico e Ceo di Resco Group.



“Nel 2025 le attività di A2A hanno generato circa 44 milioni di euro di valore economico distribuito sul territorio, con ordini ai fornitori pari a 22,3 milioni di euro. Tra le aziende coinvolte circa il 60% è costituito da micro e piccole imprese con meno di 50 dipendenti», ha dichiarato Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione, Sostenibilità e Affari Regionali del Gruppo A2A.



"Nello stesso anno abbiamo investito circa 23 milioni di euro in Sicilia, in gran parte destinati alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La generazione green è cresciuta rispetto al 2024, evitando l’emissione di oltre 64mila tonnellate di CO2. Proseguiamo il dialogo con istituzioni e stakeholder e il nostro impegno a sostegno della transizione energetica”.



Nel 2025 A2A ha generato in Sicilia circa 44 milioni di euro di valore economico, attraverso ordini ai fornitori, costo del lavoro, dividendi, imposte locali, canoni e concessioni, sponsorizzazioni e contributi alle comunità. Gli investimenti nelle infrastrutture hanno raggiunto 23 milioni di euro, di cui oltre 22 milioni destinati alle attività di generazione, tra cui lo sviluppo di nuovi impianti rinnovabili.







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