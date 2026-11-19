Società Gruppo Vorwerk, Antitrust: procedimento chiuso, ristori per consumatori

(Teleborsa) - Al termine del procedimento istruttorio PS13069 - avviato nel mese di aprile 2026 a seguito dell’interruzione dei servizi cloud dei robot aspirapolvere Neato - l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accettato e reso vincolante un pacchetto di impegni presentato dalle società Neato Robotics Europe GmbH., Vorwerk & Co. Zehn GmbH. e Vorwerk SE & Co. KG congiuntamente a Vorwerk Italia e Vorwerk e Managementì. Gli impegni, nel loro complesso, consentono di superare le criticità oggetto dell’istruttoria.



In particolare, l’Autorità - si legge - ha valutato positivamente la previsione di significative misure di ristoro proposte dalle citate società, tali da fornire rimedi efficaci e dal contenuto particolarmente ampio.



Gli impegni economici riconoscono ai consumatori possessori di un robot Neato acquistato dal 1° ottobre 2020: i) di ricevere, in sostituzione di un robot Neato di seconda generazione (modelli D8, D9 e D10), un nuovo apparecchio Vorwerk "VR7"; ii) di ricevere, al posto del robot Neato (di prima generazione, modelli D4, D6 e D7), un voucher Vorwerk del valore di 500 euro, utilizzabile per l’acquisto dei principali apparecchi Vorwerk (modelli VR7, VK7 e TM7). Il voucher non è cumulabile con altre offerte o sconti.



Al fine di accedere alle misure di ristoro sopra definite, i consumatori dovranno rispettivamente: per ricevere l’apparecchio Vorwerk VR7, restituire il robot Neato D8, D9 o D10; per l’erogazione del voucher, fornire con qualsiasi mezzo, la prova di aver acquistato il prodotto dal 1° ottobre 2020 e restituire il proprio Neato D4, D6 o D7. In entrambi i casi, il prodotto non dovrà essere danneggiato, fatta eccezione per l’usura compatibile con il suo normale utilizzo.



Gli impegni resi vincolanti dall’Autorità non sono rivolti solo ai consumatori italiani, bensì a tutti i consumatori europei.



Rilevante da un punto di vista consumeristico anche l’impegno che prevede l’estensione a 10 anni della garanzia per i servizi digitali, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, degli apparecchi Vorwerk/Folletto VR7.



Al fine di garantire la massima diffusione possibile delle informazioni relative alle citate misure di ristoro e a come accedervi (es. modalità di richiesta e scadenze), le società si sono ulteriormente impegnate a diffondere un comunicato stampa, che si invita a consultare, relativo alle suddette misure tramite numerosi canali idonei a informare anche i consumatori di altri paesi europei (fra cui le principali associazioni consumeristiche europee).

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