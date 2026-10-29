Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Fiducia consumatori Giappone in ottobre

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Fiducia consumatori Giappone in ottobre
Giappone, Fiducia consumatori in ottobre pari a 35 punti, in calo rispetto al precedente 35,4 punti (la previsione era 35,1 punti).
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