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Fiducia consumatori Giappone in ottobre
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29 ottobre 2026 - 08.05
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Fiducia consumatori in ottobre pari a 35 punti
, in calo rispetto al precedente 35,4 punti (la previsione era 35,1 punti).
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