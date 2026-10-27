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USA, Fiducia consumatori (MoM) in ottobre

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USA, Fiducia consumatori (MoM) in ottobre
USA, Fiducia consumatori in ottobre su base mensile (MoM) 91,7 punti, in aumento rispetto al precedente 84,2 punti (la previsione era 81 punti).
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