Milano 13:51
49.355 +0,34%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 13:51
10.673 -0,87%
Francoforte 13:51
25.493 +0,33%

Francia, Fiducia consumatori (MoM) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Fiducia consumatori (MoM) in ottobre
Francia, Fiducia consumatori in ottobre su base mensile (MoM) 80 punti, in calo rispetto al precedente 85 punti (la previsione era 85 punti).

(Foto: © alexlmx / 123RF)
Condividi
```