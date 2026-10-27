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/ Francia, Fiducia consumatori (MoM) in ottobre
Francia, Fiducia consumatori (MoM) in ottobre
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27 ottobre 2026 - 09.45
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Fiducia consumatori in ottobre su base mensile (MoM) 80 punti
, in calo rispetto al precedente 85 punti (la previsione era 85 punti).
(Foto: © alexlmx / 123RF)
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