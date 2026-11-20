Eurozona, fiducia consumatori novembre in recupero a -16,9

(Teleborsa) - Segnali di miglioramento per la fiducia dei consumatori europei a novembre. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori ancora negativo, ma in recupero a -16,9 punti rispetto ai -17,9 di ottobre.



Il dato è anche migliore delle attese del mercato che erano per un peggioramento fino a -18 punti.



Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore si attesta a -16,5 punti.

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